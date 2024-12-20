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Неизвестный похитил Деда Мороза из ТЦ в Новосибирске

Инцидент произошёл на Татьяны Снежиной.

Источник: Сиб.фм

В ТЦ «Панорама» пропала фигура Деда Мороза. Охранники и сотрудники магазина решили проверить по камерам, что же произошло и кто замешан в тайном исчезновении символа Нового года. Обошлось без магии и волшебства, Деда Мороза попросту похитили. На видео попал неизвестный молодой человек, который взял Деда Мороза на руки и вынес за пределы магазина.

Похититель был в ярких штанах, но подозрений не вызвал.

Теперь новогодний волшебник — фигурант дела, а полиция ищет похитителя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Искитиме Новосибирской области в ДТП погиб пешеход.