Неизвестный похитил Деда Мороза из ТЦ в Новосибирске

В ТЦ «Панорама» пропала фигура Деда Мороза. Охранники и сотрудники магазина решили проверить по камерам, что же произошло и кто замешан в тайном исчезновении символа Нового года. Обошлось без магии и волшебства, Деда Мороза попросту похитили. На видео попал неизвестный молодой человек, который взял Деда Мороза на руки и вынес за пределы магазина.