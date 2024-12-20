Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината «Инаглинский»

«…Причины и обстоятельства произошедшего установлены со слов очевидцев, расследование в установленном порядке не произведено, мероприятия по недопущению подобных случаев не разработаны. Представитель АО ГОК “Инаглинский” факт допущения административного правонарушения не отрицал. Доказательств того, что правонарушителем предприняты все возможные и зависящие от него действия для соблюдения законодательства, не предоставил, равно как и сведений об объективной невозможности либо освобождении от исполнения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта», — добавили в пресс-службе.