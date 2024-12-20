Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината «Инаглинский»

ЯКУТСК, 20 дек — РИА Новости. Суд приостановил на 90 суток деятельность горно-обогатительного комбината «Инаглинский» в Нерюнгринском районе Якутии, где из-за обрушения погиб человек, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось об обрушении горной массы на шахте «Инаглинская» в Нерюнгринском районе. Под завалами оказались два человека. Одного из мужчин госпитализировали, второй шахтер погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Семнадцатого декабря 2024 года постановлением Нерюнгринского городского суда РС (Я) АО “Горно-обогатительный комплекс “Инаглинский” признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта сроком на 90 суток”, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что управлением Ростехнадзора выявлены нарушения норм и правил промышленной безопасности. В горной выработке разрушилось арочное крепление с последующей просадкой кровли, в результате чего погиб сотрудник.

«…Причины и обстоятельства произошедшего установлены со слов очевидцев, расследование в установленном порядке не произведено, мероприятия по недопущению подобных случаев не разработаны. Представитель АО ГОК “Инаглинский” факт допущения административного правонарушения не отрицал. Доказательств того, что правонарушителем предприняты все возможные и зависящие от него действия для соблюдения законодательства, не предоставил, равно как и сведений об объективной невозможности либо освобождении от исполнения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта», — добавили в пресс-службе.

Постановление не вступило в законную силу.