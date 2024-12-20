Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината «Инаглинский»

Ранее сообщалось об обрушении горной массы на шахте «Инаглинская» в Нерюнгринском районе. Под завалами оказались два человека. Одного из мужчин госпитализировали, второй шахтер погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Семнадцатого декабря 2024 года постановлением Нерюнгринского городского суда РС (Я) АО “Горно-обогатительный комплекс “Инаглинский” признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта сроком на 90 суток”, — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что управлением Ростехнадзора выявлены нарушения норм и правил промышленной безопасности. В горной выработке разрушилось арочное крепление с последующей просадкой кровли, в результате чего погиб сотрудник.
«…Причины и обстоятельства произошедшего установлены со слов очевидцев, расследование в установленном порядке не произведено, мероприятия по недопущению подобных случаев не разработаны. Представитель АО ГОК “Инаглинский” факт допущения административного правонарушения не отрицал. Доказательств того, что правонарушителем предприняты все возможные и зависящие от него действия для соблюдения законодательства, не предоставил, равно как и сведений об объективной невозможности либо освобождении от исполнения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта», — добавили в пресс-службе.
Постановление не вступило в законную силу.