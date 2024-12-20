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Житель Барановичей разбил игровой автомат в ТЦ и получил уголовное дело

Житель Барановичей заработал уголовное дело, разбив игровой автомат в торговом центре.

Источник: Комсомольская правда

Житель Барановичей разбил игровой автомат в ТЦ и получил уголовное дело. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В сообщении сказано, что пьяный житель Барановичей пошел на прогулку. Около торгового центра мужчина подумал, что за ним гонятся, «хотят сотворить с ним непристойности». Он забежал в ТЦ и начал звать людей на помощь.

В ведомстве добавили, что после этого фигурант разбил игровой автомат, повалив его, и стал ждать сотрудников милиции. Сообщается, что в отношении жителя Барановичей было заведено уголовное дело. Кроме того, он выплатит причиненный ущерб.

Тем временем житель Ошмян одолжил 200 000 рублей на бизнес и потратил в игровых автоматах.

Ранее мы писали, что минский коммунальщик может получить шестнадцатую судимость по уголовной статье после кражи ноутбука коллеги.