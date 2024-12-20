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В Ростове-на-Дону горит склад с электрооборудованием

В Ростове на улице Красноводской пожарные тушат трехэтажный склад.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону горит склад с электрооборудованием. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Крупный пожар произошел в ночь на 20 декабря на улице Красноводской.

По предварительной информации ведомства, трехэтажное здание начало полыхать около двух часов ночи. Пожар случился на складе с электроприборами. Огонь буквально за считанные минуты охватил порядка 800 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь.

Локализовать огонь удалось к четырем утра. Сейчас на месте ЧП продолжают работать спасатели. В тушении участвуют 55 специалистов и 15 единиц техники.