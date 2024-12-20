На станции Княжая в Мурманской области полностью восстановили движение поездов

Столкновение двух поездов произошло 18 декабря при прибытии пассажирского состава на станцию Княжая. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.