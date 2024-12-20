Керченский пролив придется очищать от мазута несколько лет

Стало известно, сколько времени понадобится на очистку Керченского пролива после крушения танкеров.
По мнению завкафедрой геоэкологии и природопользования Кубанского государственного университета Сергея Болотина, на это уйдет не один год, но не больше 10 лет.
«Мазут может залегать очень долго. Но в любой экосистеме есть живые организмы, бактерии, которые питаются именно углеводородами. Со временем он переработается, на это уйдет несколько лет, явно не более десятка», — сообщил он.
Напомним, 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе произошло ЧП с двумя танкерами, которые перевозили тонны мазута. Около трети вытекло в море.
Пока море не успокоится, на его поверхности не сможет образоваться мазутная пленка. Препятствуют этому процессу и низкие температуры, объяснил геоэколог.
По его словам, главная задача сейчас — установить плавучие заграждения (боны), что не позволит разлившимся нефтепродуктам занимать всё большую площадь.
Если поверхность пролива обработать сорбентом, то последствия ЧП получится устранить всего за несколько часов, добавил Болотин.
«Дело все в том, чтобы сорбент с мазутом встретились. Если он уже залег на дно, то сорбент его вряд ли достанет. Если же еще на поверхности, то проще», — уточник эксперт в интервью ТАСС.