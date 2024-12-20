В Волгограде полностью сгорел ресторан «Родник» у Качинского рынка

Поздно вечером 19 декабря 2024 года на улице Качинцев в Волгограде вспыхнул известный в городе ресторан «Родник» на пруду рядом с Качинским рынком. Как сообщает МЧС России, 48 пожарных ночью боролись с огнем, задействовали 16 единиц техники. За пару часов им удалось локализовать возгорание на площади 960 квадратных метров. Позже в ведомстве сообщили, что пожар полностью потушен, спасателям удалось ликвидировать открытое горение.