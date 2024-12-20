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В Волгограде полностью сгорел ресторан «Родник» у Качинского рынка

Пожарные в Волгограде ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе.

Источник: ГУ МЧС по Волгоградской области

Поздно вечером 19 декабря 2024 года на улице Качинцев в Волгограде вспыхнул известный в городе ресторан «Родник» на пруду рядом с Качинским рынком. Как сообщает МЧС России, 48 пожарных ночью боролись с огнем, задействовали 16 единиц техники. За пару часов им удалось локализовать возгорание на площади 960 квадратных метров. Позже в ведомстве сообщили, что пожар полностью потушен, спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Сейчас специалисты испытательной лаборатории выясняют, что стало причиной ЧП. Выглядит сейчас ресторан так, как будто восстанавливать уже нечего. В канун новогодних корпоративов и банкетов заведение полностью уничтожено.

О пострадавших и погибших информации пока нет.

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