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В Набережных Челнах семья из трех человек отравилась угарным газом

Инцидент произошел на улице Боровецкой.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах семья из трех человек отравилась угарным газом. Инцидент произошел на улице Боровецкой утром 19 декабря.

Двух женщин и мужчину доставили в городскую больницу № 5, их состояние медики оценили как удовлетворительное.

«Последнее техобслуживание газового оборудования в доме прошло 23 ноября 2023 года, когда необходимо минимум один раз в год. В доме кроме газовой плиты установлен и котел», — прокомментировали в Госжилинспекции Татарстана.

Как выяснилось в вентиляционном канале не было тяги. Дом временно отключили от газоснабжения.

Ранее мы сообщали, что в Казани на улице Солидарности семья отравилась угарным газом.