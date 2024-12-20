В Набережных Челнах семья из трех человек отравилась угарным газом. Инцидент произошел на улице Боровецкой утром 19 декабря.
Двух женщин и мужчину доставили в городскую больницу № 5, их состояние медики оценили как удовлетворительное.
«Последнее техобслуживание газового оборудования в доме прошло 23 ноября 2023 года, когда необходимо минимум один раз в год. В доме кроме газовой плиты установлен и котел», — прокомментировали в Госжилинспекции Татарстана.
Как выяснилось в вентиляционном канале не было тяги. Дом временно отключили от газоснабжения.
Ранее мы сообщали, что в Казани на улице Солидарности семья отравилась угарным газом.