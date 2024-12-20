Генпрокуратура потребовала взыскать с Фургала миллиарды рублей

Ранее Сергей Фургал не признал вину в хищении активов МСП-Банка. Обвинения в свой адрес он назвал дымовой завесой. По мнению Фургала, в деле нет уголовного состава, а вменяемое ему — он или не совершал, или было законной деятельностью по развитию бизнеса в регионе.