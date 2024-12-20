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Возбуждено дело после гибели троих хабаровчан в пожаре

Причины возгорания устанавливаются.

Источник: Следственный комитет РФ

В Хабаровске возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Трагедия произошла 19 декабря 2024 года в квартире дома барачного типа на улице Карла Маркса. Предварительно, из-за непотушенного окурка здесь загорелись домашние вещи на площади восьми квадратных метров. Помещение быстро заволокло дымом.

Во время тушения были найдены тела двух мужчин. Еще один горожанин, находившийся в квартире, скончался по дороге в больницу.

Причины возгорания устанавливаются.

Следственные органы, включая криминалистов и дознавателей МЧС, проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и принимают меры для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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