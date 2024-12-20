Возбуждено дело после гибели троих хабаровчан в пожаре

В Хабаровске возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Трагедия произошла 19 декабря 2024 года в квартире дома барачного типа на улице Карла Маркса. Предварительно, из-за непотушенного окурка здесь загорелись домашние вещи на площади восьми квадратных метров. Помещение быстро заволокло дымом.