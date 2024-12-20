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В ДТП на западе Индии погибли не менее пяти человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли и 35 получили ожоги при столкновении бензовоза с другими автомобилями и возникшего в результате пожара в западном штате Раджастхан.

Источник: Reuters

Как сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на полицию, инцидент произошел на национальном шоссе Джайпур-Аджмер в ночь на 20 декабря. К месту аварии прибыли 25 карет скорой медицинской помощи. Все пострадавшие доставлены в отделение усиленной терапии местной больницы. От столкновения и сильного пожара пострадал участок трассы протяженность 300 м, движению препятствуют продолжающие гореть автомобили, число которых достигает около 40.