Жительница Урала утопила подругу из-за «пророчества» о лишении свободы

Суд установил, что в августе женщины распивали спиртные напитки в доме неподалеку от Верхнетуринского пруда, в это время подруга сказала Валеевой, что в будущем осужденная лишится свободы. Из-за этого женщина затеяла драку, которая позже продолжилась на улице. Там осужденная потащила подругу к пруду, где силой удерживала ее под водой, пока та не перестала сопротивляться. Как отметили в суде, погибшая страдала детским церебральным параличом (ДЦП) и не могла дать достойный отпор.