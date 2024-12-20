После массового ДТП восстановили движение на трассе Екатеринбург — Тюмень

Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Авария произошла поздно вечером 19 декабря на 118-м километре трассы, возле Камышлова. Случилось столкновение четырех транспортных средств. Пострадавших в ДТП не было.
Из-за аварии было ограничено движение на трассе. Потоки машин регулировали сотрудники Госавтоинспекции.
«Призываем водителей к предельной бдительности при управлении транспортом и выбору безопасной скорости, с учетом дорожной обстановки, видимости, состояния дорожного покрытия и погодных условий», — сообщили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что неделю назад в Свердловской области было перекрыто движение для всех видов транспорта на трассе Екатеринбург — Тюмень.
Был закрыт участок трассы в районе 75 километра. Причина — ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия пострадали два человека.