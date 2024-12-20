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В «Новогоре» рассказали об утечке, затопившей улицу Плеханова в Перми

Авария случилась вечером 19 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Подробности об утечке, из-за которой возник потоп на улице Плеханова в Перми, сайту perm.aif.ru рассказали в «Новогор-Прикамье».

Речь идёт о коммунальном происшествии, которое случилось вечером 19 декабря. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители домов в районе улицы Плеханова опубликовали в социальных сетях видео и фотографии потопа, который возник на дорогах и во дворах жилых домов. По словам пермяков, вода выливалась на улицу в большом объёме. В один момент затопление поднялось до уровня щиколотки. Автомобили с трудом проезжали по залитой водой улице.

В комментариях жители Перми рассказали, что причиной потопа стала коммунальная авария в районе улицы Грузинской. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в водоснабжающей организации «Новогор-Прикамье», где подтвердили факт утечки и уточнили, что авария произошла около 20:00.

«Аварийная бригада оперативно локализовала утечку, отключив участок водопровода, сделала необходимые переключения, чтобы все потребители были с водой», — рассказали perm.aif.ru в «Новогоре-Прикамье».

По данным организации, воду с проезжей части удалось убрать в течение трёх часов. Во дворах жилых домов по улице Грузинской, где также скопилась вода, потоп будет устраняться в ближайшее время.

ЖКХ