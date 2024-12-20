В «Новогоре» рассказали об утечке, затопившей улицу Плеханова в Перми

Речь идёт о коммунальном происшествии, которое случилось вечером 19 декабря. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители домов в районе улицы Плеханова опубликовали в социальных сетях видео и фотографии потопа, который возник на дорогах и во дворах жилых домов. По словам пермяков, вода выливалась на улицу в большом объёме. В один момент затопление поднялось до уровня щиколотки. Автомобили с трудом проезжали по залитой водой улице.