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Более 200 испачканных в мазуте птиц смогли спасти волонтеры в Анапе

В Анапе третьи сутки продолжается работа волонтерского центра по спасению птиц, пострадавших от вылившегося из танкеров мазута. За все это время в центр поступило 247 птиц, из которых 17 погибли — часть в дороге, часть в центре.

Источник: соцсети

Волонтеры отмывают пернатых от мазута и стабилизируют, а затем отправляют в разные ветклиники, приюты и передержки. Так, партия из 80 птиц уехала вечером в четверг, 19 декабря, в Ставропольский край.

«Очень не хватает орнитологов, ветеринаров и помощников на месте. Особенно нужны люди этой ночью, так как текущая команда вымоталась», — сообщил эколог Георгий Каваносян в своем telegram-канале.

Ранее «Югополис» сообщал, что спасательная операция на берегах Анапы продолжается три дня. На побережье съезжаются люди из разных населенных пунктов Кубани и из других регионов. Те, кто приехать не могут, помогают закупать необходимые медпрепараты и очищающие средства.

Тем временем, значительная часть из загрязненной береговой полосы все еще остается в мазуте. По официальным данным, в Анапе нефтепродуктами загрязнено около 44 км, вместе с очагами в Темрюкском районе — 50 км. Из них очищено, по состоянию на вечер 19 декабря, только 19,6 км. Такие данные приводит краевое МЧС.

На прошедшей «прямой линии» президент России Владимир Путин сообщил, что из танкеров в воду попало около 40% перевозимого мазута, т.е. около 4000 тонн. Губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя слова главы государства, рассказал, что на данный момент собрано и вывезено 860 тонн мазута. Это менее 10% от всего того объема, который попал в воду и на берег.

Разнятся разные ведомства в оценке количества задействованных в ликвидации ЧП людей. Путин со ссылкой на Кондратьева говорил о 4000 ликвидаторов, МЧС и мэрия Анапы — о 6000.

экология