Более 200 испачканных в мазуте птиц смогли спасти волонтеры в Анапе

На прошедшей «прямой линии» президент России Владимир Путин сообщил, что из танкеров в воду попало около 40% перевозимого мазута, т.е. около 4000 тонн. Губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя слова главы государства, рассказал, что на данный момент собрано и вывезено 860 тонн мазута. Это менее 10% от всего того объема, который попал в воду и на берег.