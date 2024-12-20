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Мужчина выпал из окна 8 этажа в Новосибирске

Сибиряк скончался на месте.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске 20 декабря мужчина выпал с 8 этажа дома № 184 на улице Ленинградская. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

По словам сибиряков, мужчина скончался на месте.

— Следственным отделом по Октябрьскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения на придомовой территории многоквартирного дома тела мужчины. Следователь проводит осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили «Прецеденту» в пресс-службе регионального СК.

Арина ВЛАСЕНКО.

несчастный случай