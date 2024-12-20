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Пьяный водитель стал виновником смертельной аварии в Чунском районе

Мужчина не справился с управлением и слетел с дороги в кювет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чунском районе произошло ДТП, в котором погиб человек. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все 20 декабря около четырех часов ночи на 112 километре автодороги «Тайшет-Чуна-Братск».

По предварительной информации, 38-летний мужчина за рулем «Honda Vezel», выезжая с рабочего поселка Лесогорск, не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. В аварии погиб 32-летний пассажир иномарки. Водитель и еще один 37-летний пассажир получили травмы, их отвезли в больницу.

— Находящийся за рулем мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения — прибор показал результат, превышающий допустимую норму алкоголя в выдыхаемом воздухе в восемь раз, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, восстанавливают картину произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьник взял машину отца и попал в аварию в Усть-Илимском районе.