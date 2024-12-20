Пьяный водитель стал виновником смертельной аварии в Чунском районе

По предварительной информации, 38-летний мужчина за рулем «Honda Vezel», выезжая с рабочего поселка Лесогорск, не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. В аварии погиб 32-летний пассажир иномарки. Водитель и еще один 37-летний пассажир получили травмы, их отвезли в больницу.