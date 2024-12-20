Пешеход погиб в ДТП на юге Москвы

Ранее, 14 декабря, женщина в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением автомобиля и выехала на тротуар, где сбила 9-летнего мальчика и его няню. От полученных травм ребенок скончался в одной из столичных больниц. Няню госпитализировали.