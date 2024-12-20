Охранник из Хабаровска, хладнокровно расправившийся с коллегой, осужден

В суде установлено, что ночью в январе 2024 года между охранниками Центрального продовольственного рынка г. Хабаровска произошел конфликт, в ходе которого осужденный нанес своему коллеге не менее 28 ударов ногами, ножом, стулом и ведром по различным частям тела. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте происшествия. Затем он нанес второму сотруднику не менее двух ударов ножом, руками и ногами, причинив ему легкий вред здоровью.