Охранник из Хабаровска, хладнокровно расправившийся с коллегой, осужден

Центральный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
В суде установлено, что ночью в январе 2024 года между охранниками Центрального продовольственного рынка г. Хабаровска произошел конфликт, в ходе которого осужденный нанес своему коллеге не менее 28 ударов ногами, ножом, стулом и ведром по различным частям тела. От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте происшествия. Затем он нанес второму сотруднику не менее двух ударов ножом, руками и ногами, причинив ему легкий вред здоровью.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. За причинение морального вреда в пользу матери погибшего взыскан 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Центрального района г. Хабаровска.