В Приморье женщина потратила материнский капитал на свой отдых

В Приморье женщина в возрасте 22 лет потратила материнский капитал на свои нужды. Она предоставляла для получения денег договор купли-продажи квартиры, который еще не вступил в силу. После этого отказалась от договора и приобрела себе новую одежду, технику. Ей признали виновной по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».
«В мае 2022 года обвиняемая представила в Отделение ПФР предварительный договор купли-продажи квартиры, однако после получения более 520 тысяч рублей из средств материнского капитала. Она по итогу от расчета по договору отказалась. Полученные деньги потратила на одежду, бытовую технику и летний отдых», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Женщина полностью компенсировала ущерб. Суд признал её виновной в совершении правонарушения и вынес решение о назначении наказания в виде условного лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с испытательным периодом в 1 год.
Напомним, что это не первый случай мошенничества с материнским капиталом в Приморском крае. Один из таких случаев произошёл, когда женщина, договорившись с местными жителями, получила наличные деньги по сертификату материнского капитала, предоставив ложную информацию об улучшении жилищных условий в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации.