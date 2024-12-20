В Приморье женщина потратила материнский капитал на свой отдых

В Приморье женщина в возрасте 22 лет потратила материнский капитал на свои нужды. Она предоставляла для получения денег договор купли-продажи квартиры, который еще не вступил в силу. После этого отказалась от договора и приобрела себе новую одежду, технику. Ей признали виновной по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».