На Сокольнической линии увеличили интервалы движения из-за человека на путях

— На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в публикации.
20 ноября интервалы движения поездов на Калининской линии столичного метрополитена увеличивали из-за человека на путях. Состояние упавшего на пути человека не уточнялось. Позднее движение поездов ввели в график.
На Калужско-Рижской линии столичного метро 29 октября интервалы между поездами также были увеличены из-за человека на путях. Из-за этого на линии остановилось движение поездов от станции «Беляево» до станции «Октябрьская».