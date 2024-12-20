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На Сокольнической линии увеличили интервалы движения из-за человека на путях

На Сокольнической линии московского метрополитена временно увеличили интервалы движения. Решение было принято в связи с появлением человека на путях. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Источник: РИА "Новости"

— На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в публикации.

20 ноября интервалы движения поездов на Калининской линии столичного метрополитена увеличивали из-за человека на путях. Состояние упавшего на пути человека не уточнялось. Позднее движение поездов ввели в график.

На Калужско-Рижской линии столичного метро 29 октября интервалы между поездами также были увеличены из-за человека на путях. Из-за этого на линии остановилось движение поездов от станции «Беляево» до станции «Октябрьская».

метро