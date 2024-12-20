В Челябинской области ФСБ сорвала замыслы 11 террористов и агентов разведок

«В 2024 году управлением предотвращено совершение диверсий на объектах области, выявлены и сорваны замыслы иностранных спецслужб и террористических организаций. Все исполнители и их пособники разысканы и задержаны. К длительным срокам заключения за подобные преступления осуждены 11 лиц, каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что, в частности, приговорены к лишению свободы на 18 и 14 лет задержанный сотрудниками УФСБ лидер и активный участник вскрытой региональной ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), лидер местной группы, аффилированной с управленческим центром экстремистской организации «Свидетели Иеговы в России» (запрещена в РФ).
Кроме того, была пресечена преступная деятельность межрегиональных организованных групп, изъято более 300 единиц огнестрельного оружия, 17 кг взрывчатых веществ, изъято 190 кг наркотиков, ликвидированы 4 нарколаборатории. Также были задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче драгоценных металлов, у которых изъято свыше 40 кг золота на сумму свыше 300 млн рублей.
В 2024 году УФСБ России по Челябинской области, начинающему свою историю с 1934 года, исполнилось 90 лет. Управление осуществляет контрразведывательную деятельность, системную борьбу с терроризмом, экстремизмом и другими опасными проявлениями, обеспечивает руководство страны информацией, необходимой для принятия решений во всех сферах, защищает государственные объекты и стратегические предприятия.