В Челябинской области ФСБ сорвала замыслы 11 террористов и агентов разведок

«В 2024 году управлением предотвращено совершение диверсий на объектах области, выявлены и сорваны замыслы иностранных спецслужб и террористических организаций. Все исполнители и их пособники разысканы и задержаны. К длительным срокам заключения за подобные преступления осуждены 11 лиц, каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сказали в пресс-службе.