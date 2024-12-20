В Екатеринбурге отравились пациенты детской больницы

ЕАН рассказывал, что две екатеринбурженки заразились ботулизмом после употребления шпрот. Они находятся в реанимации. По результатам экспертизы купленных на рынке шпрот завода «За Родину» в банке обнаружены бактерии «клостридии ботулинум». Не исключено, что речь идет о фальсификате. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, в том числе результаты процессуальной проверки.