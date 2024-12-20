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В Екатеринбурге отравились пациенты детской больницы

В детской больнице № 11 Екатеринбурга произошло несколько случаев отравления. Об этом сообщили пациенты.

По словам пострадавших, на ужин давали макароны. Спустя какое-то время у детей и родителей резко ухудшилось самочувствие: началась рвота и поднялась температура. В пресс-службе свердловского Минздрава подтвердили информацию об отравлениях, пишет Е1.

ЕАН рассказывал, что две екатеринбурженки заразились ботулизмом после употребления шпрот. Они находятся в реанимации. По результатам экспертизы купленных на рынке шпрот завода «За Родину» в банке обнаружены бактерии «клостридии ботулинум». Не исключено, что речь идет о фальсификате. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, в том числе результаты процессуальной проверки.