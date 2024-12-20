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Афериста вернули из России в Казахстан

Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Республики Корея автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами 6 потерпевших — жителей г. Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В апреле текущего года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.