Афериста вернули из России в Казахстан

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.
Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Республики Корея автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами 6 потерпевших — жителей г. Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге.
После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В апреле текущего года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.