Афериста вернули из России в Казахстан

Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Республики Корея автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами 6 потерпевших — жителей г. Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге.