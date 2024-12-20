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В Ростове полиция задержала мужчину, который стрелял в собаку из арбалета

В Ростове-на-Дону задержали 29-летнего мужчину, который стрелял в собаку из арбалета.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские полицейские задержали мужчину, стрелявшего в собаку из арбалета. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, неизвестный мужчина в Октябрьском районе города выстрелил из арбалета в бездомную собаку. Очевидцы вызвали на место происшествия правоохранителей. Прибывшие полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, а затем опросили очевидцев. Позже они смогли задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель.

— В ходе допроса он не смог убедительно объяснить свои действия. В настоящее время изъят арбалет, использованный для совершения преступления. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными», — говорится в сообщении ведомства.