В Ростове полиция задержала мужчину, который стрелял в собаку из арбалета

— В ходе допроса он не смог убедительно объяснить свои действия. В настоящее время изъят арбалет, использованный для совершения преступления. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными», — говорится в сообщении ведомства.