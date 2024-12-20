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Власти Кубани отчитались об установке в Черном море боновых заграждений

В морском порту Анапы на протяжении 20 метров установили боновые заграждения для сбора попавших в воду после крушения танкеров нефтепродуктов. Благодаря заграждениям собрали 4 тонн мазута. Еще 100 кв.метров акватории обработали сорбентом.

Источник: соцсети

Такие данные вечером 19 декабря опубликовал оперативный штаб Краснодарского края.

Также боны были установлены в местах перелива на Бугазской косе на протяжении 120 метров, в руслах реки Анапка и ручья Можепсин.

В пятницу, 20 декабря, спасатели начнут обследовать акваторию Черного моря. Запланировано проведение водолазных работ. Также продолжится очистка береговой линии от выброшенного мазута.

Ранее «Югополис» сообщал, что схему борьбы с экологическим бедствием, развернувшимся в Черном море после крушения двух танкеров в Керченском проливе, составил президент России Владимир Путин во время «прямой линии» 19 декабря. Он заявил о необходимости установлений боновых заграждений, чтобы нефтяные пятна не шли дальше к Геленджику, об очистке берегов, а также о проработке вопроса доставания из морской толщи осевшего мазута. Путин предрек, что в мае 2025 года по мере прогревания воды нефтепродукты начнут выходить на поверхность.

По словам президента, из танкеров попало в воду около 40% мазута. Суммарно оба судна перевозили 8,6 тысячи тонн нефтепродуктов. Путин поручил разработать проект, как эти суда теперь укрепить, «чтобы из них ничего не вытекало».

экология