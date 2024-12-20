Власти Кубани отчитались об установке в Черном море боновых заграждений

Ранее «Югополис» сообщал, что схему борьбы с экологическим бедствием, развернувшимся в Черном море после крушения двух танкеров в Керченском проливе, составил президент России Владимир Путин во время «прямой линии» 19 декабря. Он заявил о необходимости установлений боновых заграждений, чтобы нефтяные пятна не шли дальше к Геленджику, об очистке берегов, а также о проработке вопроса доставания из морской толщи осевшего мазута. Путин предрек, что в мае 2025 года по мере прогревания воды нефтепродукты начнут выходить на поверхность.