В Самарской области мужчина чуть не зарезал родственницу мачете

— В дом к заявительнице пришла родственница и ее супруг. После ссоры мужчина достал мачете и стал угрожать потерпевшей и своей жене убийством. После этого местная жительница вызвала полицию, а подозреваемый поспешил скрыться, — отметили в ведомстве.