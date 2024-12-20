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В Самарской области мужчина чуть не зарезал родственницу мачете

Житель Самарской области начал угрожать родственнице убийством.

Источник: ГУ МВД России по региону

В Тольятти местная жительница обратилась в полицию за помощью. Женщина рассказала, что ей угрожал убийством муж ее родственницы, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— В дом к заявительнице пришла родственница и ее супруг. После ссоры мужчина достал мачете и стал угрожать потерпевшей и своей жене убийством. После этого местная жительница вызвала полицию, а подозреваемый поспешил скрыться, — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции смогли задержать мужчину. Горожанин признался, что совершил преступление из-за нахлынувших эмоций после распития алкоголя. В отношении задержанного завели уголовное дело.