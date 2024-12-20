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На Кубани собрали больше 3 тысяч тонн загрязненного мазутом песка

Около шести тысяч спасателей и волонтеров убирают загрязненный мазутом песок на Кубани.

Источник: пресс-служба МЧС России

На Кубани собрали больше 3 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всего собрано 3,3 тысячи тонны песка и грунта. В порту Анапы обработали сорбентом 100 кв. метров акватории и 3 тонны воды с нефтепродуктами.

«На месте около шести тысяч спасателей и волонтеров, более 250 единиц техники», — сообщили в МЧС России.

экология