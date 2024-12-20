На Кубани собрали больше 3 тысяч тонн загрязненного мазутом песка

Всего собрано 3,3 тысячи тонны песка и грунта. В порту Анапы обработали сорбентом 100 кв. метров акватории и 3 тонны воды с нефтепродуктами.
«На месте около шести тысяч спасателей и волонтеров, более 250 единиц техники», — сообщили в МЧС России.
Около шести тысяч спасателей и волонтеров убирают загрязненный мазутом песок на Кубани.
Всего собрано 3,3 тысячи тонны песка и грунта. В порту Анапы обработали сорбентом 100 кв. метров акватории и 3 тонны воды с нефтепродуктами.
«На месте около шести тысяч спасателей и волонтеров, более 250 единиц техники», — сообщили в МЧС России.