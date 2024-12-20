Житель Ялты похитил из бюджета 15 миллионов

Преступный сговор разоблачили сотрудники ФСБ. Все фигуранты получили уголовные дела по статье о хищении путем обмана в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Четверо из участников были осуждены ранее. Один — 48-летний житель Ялты — скрывался от следствия, был объявлен в федеральный розыск и спустя два месяца задержан в Херсонской области.