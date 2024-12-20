Житель Ялты похитил из бюджета 15 миллионов

По данным ведомства, в июне 2022 года общество с ограниченной ответственностью заключило с ялтинской мэрией два муниципальных контракта на 145 млн рублей по благоустройству общественных территорий за средства нацпроекта «Жилье и городская среда». Далее директор фирмы вступил в преступный сговор с четырьмя местными жителями.
«Целью сговора являлось хищение бюджетных денежных средств. Для оплаты заказчику предоставлялись фиктивные договоры на приобретение материалов и выполнение работ, которые фактически не производились. В результате злоумышленники похитили у муниципалитета почти 15 млн рублей», — раскрыли схему в ФСБ.
Преступный сговор разоблачили сотрудники ФСБ. Все фигуранты получили уголовные дела по статье о хищении путем обмана в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Четверо из участников были осуждены ранее. Один — 48-летний житель Ялты — скрывался от следствия, был объявлен в федеральный розыск и спустя два месяца задержан в Херсонской области.
«Ранее скрывающегося от следствия пятого фигуранта суд признал виновным. При вынесении приговора суд учел, что фигурант оказал содействие сотрудникам ФСБ в выявлении новых фактов преступной деятельности, которые в ближайшее время станут поводом для возбуждения ряда уголовных дел. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.