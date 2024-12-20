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В Омской области замглавы Калачинского района подозревают в получении взятки

Следователи провели обыски в домах подозреваемых.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы Каличинского района, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следователи завели уголовное дело.

Помимо этого, в даче взятки также подозревают и главу крестьянско-фермерского хозяйства.

Согласно материалам следствия, в октября 2024 года замглавы района получил от фермера взятку в размере 500 тыс. рублей. В обмен на деньги он обязался решить ряд вопросов, которые затрагивали материальную выгоду фермера.

Следователи провели обыски в домах фигуристов дела. Сейчас оперативники допрашивают свидетелей. Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет колонии.