В Омской области замглавы Калачинского района подозревают в получении взятки

Замглавы Каличинского района, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следователи завели уголовное дело.
Помимо этого, в даче взятки также подозревают и главу крестьянско-фермерского хозяйства.
Согласно материалам следствия, в октября 2024 года замглавы района получил от фермера взятку в размере 500 тыс. рублей. В обмен на деньги он обязался решить ряд вопросов, которые затрагивали материальную выгоду фермера.
Следователи провели обыски в домах фигуристов дела. Сейчас оперативники допрашивают свидетелей. Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет колонии.