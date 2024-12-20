Гендиректора Корпорации развития Курской области задержали

По версии следствия, в 2023 году Грабин заключил договор и оплатил работы по возведению фортификационных сооружений в приграничье Курской области. При этом работы были ранее оплачены. Это повлекло необоснованное расходование бюджетных денежных средств в размере более 173 млн рублей. Следствие считает, что руководитель корпорации Лукин давал Грабину устные заведомо незаконные распоряжения, что «повлекло необоснованное расходование денежных средств в общей сумме 173,2 млн рублей, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области, возведения и технического прикрытия опорных пунктов на территории Курской области, а также тяжкие последствия в виде причинения значительного материального ущерба».