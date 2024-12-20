Гендиректора Корпорации развития Курской области задержали

«В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он задержан до избрания меры пресечения», — сказал собеседник агентства. По его словам, МВД будет ходатайствовать об избрании в отношении Лукина меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее по этому делу в СИЗО был отправлен заместитель гендиректора «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин.
По версии следствия, в 2023 году Грабин заключил договор и оплатил работы по возведению фортификационных сооружений в приграничье Курской области. При этом работы были ранее оплачены. Это повлекло необоснованное расходование бюджетных денежных средств в размере более 173 млн рублей. Следствие считает, что руководитель корпорации Лукин давал Грабину устные заведомо незаконные распоряжения, что «повлекло необоснованное расходование денежных средств в общей сумме 173,2 млн рублей, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области, возведения и технического прикрытия опорных пунктов на территории Курской области, а также тяжкие последствия в виде причинения значительного материального ущерба».
После ареста Грабина врио губернатора области Александр Хинштейн сообщил, что правительство региона готово оказывать всю необходимую помощь органам следствия в связи с расследованием уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Он пообещал не проявлять снисхождения к тем, кто уличен в коррупционных и других преступлениях.