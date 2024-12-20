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Житель Иркутска продал внедорожник и перевел все деньги мошенникам

Мужчина потерял более трех миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Иркутска попался на уловки мошенников и лишился крупной суммы. Как рассказали КП-Иркутск в региональном МВД, все началось с того, что 64-летний мужчина в мессенджере получил сообщение от «бывшего работодателя».

— Аферисты сообщили, что уже долгое время на имя жертвы оформлен фиктивный трудовой договор. Затем с ним связался работник службы финансового мониторинга и рассказал о неизвестных, которые оформили доверенность о распоряжении имуществом и банковскими счетами, — уточнили в ведомстве.

Мошенники в переписке убедили мужчину продать (!) собственный внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado». Вырученные от сделки деньги и собственные накопления он перевел на «безопасный счет». В итоге потерял более трех миллионов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Улан-Удэ отдала два миллиона мошенникам после знакомства в сети.