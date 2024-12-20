Житель Иркутска продал внедорожник и перевел все деньги мошенникам

— Аферисты сообщили, что уже долгое время на имя жертвы оформлен фиктивный трудовой договор. Затем с ним связался работник службы финансового мониторинга и рассказал о неизвестных, которые оформили доверенность о распоряжении имуществом и банковскими счетами, — уточнили в ведомстве.