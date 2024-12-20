Житель Иркутска продал внедорожник и перевел все деньги мошенникам

Житель Иркутска попался на уловки мошенников и лишился крупной суммы. Как рассказали КП-Иркутск в региональном МВД, все началось с того, что 64-летний мужчина в мессенджере получил сообщение от «бывшего работодателя».
— Аферисты сообщили, что уже долгое время на имя жертвы оформлен фиктивный трудовой договор. Затем с ним связался работник службы финансового мониторинга и рассказал о неизвестных, которые оформили доверенность о распоряжении имуществом и банковскими счетами, — уточнили в ведомстве.
Мошенники в переписке убедили мужчину продать (!) собственный внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado». Вырученные от сделки деньги и собственные накопления он перевел на «безопасный счет». В итоге потерял более трех миллионов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Улан-Удэ отдала два миллиона мошенникам после знакомства в сети.