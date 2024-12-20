Мазут все еще вытекает из одного судна, потерпевшего крушение в Черном море

Напомним, за два дня очистили около 20 км берега от Темрюкского района до Анапы. 19 декабря расчисткой пляжа занимались около 6 тысяч человек. Они собрали более 2 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Специализированные предприятия принимают загрязненный грунт в круглосуточном режиме.