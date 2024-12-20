Мазут все еще вытекает из одного судна, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергея Станичного.
В четверг разлив нефтепродуктов после смены ветра изменил траекторию. Теперь шлейф загрязнения Черного моря, который затрагивает район порта «Тамань» и поселка Волна, растянулся на 55 км от места затопления корабля.
Сергей Станичный уточнил, что нефтепродукты вытекают из топливных хранилищ танкера «Волгонефть 212». Утечки у второго судна не зафиксировали.
Напомним, за два дня очистили около 20 км берега от Темрюкского района до Анапы. 19 декабря расчисткой пляжа занимались около 6 тысяч человек. Они собрали более 2 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Специализированные предприятия принимают загрязненный грунт в круглосуточном режиме.