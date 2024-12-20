Оглашен приговор участникам массовой драки в челябинской школе № 5

На видеозаписи, появившейся в социальных сетях вскоре после случившегося, видно, что в школу забежали не менее шести человек в масках, которые устроили драку в «предбаннике». Охранник попытался что-то сказать участникам конфликта, но они его проигнорировали. Судя по видео, один из хулиганов угрожал оппонентам предметом, похожим на пистолет.