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Оглашен приговор участникам массовой драки в челябинской школе № 5

Оглашен приговор участникам массовой драки в Образовательном центре № 5 Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На скамье подсудимых оказались четверо парней, трое из которых несовершеннолетние.

Курчатовский райсуд признал их виновными в совершении хулиганских действий, приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Напомним, побоище произошло 8 февраля 2023 года. Причиной называется «бытовой конфликт между двумя группами подростков — учащихся старших классов». Спасаясь от инициаторов драки, подростки забежали в фойе ОЦ № 5, где драка продолжилась. После этого было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

По данным Следственного комитета, драка произошла между группой местных подростков и уроженцами Республики Таджикистан. Отмечалось, что причиной конфликта стало то, что первые заступились за знакомого, на которого ранее напали вторые.

Отметим, что все, кто был задержан после инцидента, как и пострадавшие, не являются учениками Образовательного центра № 5. Двух старшеклассников тогда доставили в больницу с побоями.

На видеозаписи, появившейся в социальных сетях вскоре после случившегося, видно, что в школу забежали не менее шести человек в масках, которые устроили драку в «предбаннике». Охранник попытался что-то сказать участникам конфликта, но они его проигнорировали. Судя по видео, один из хулиганов угрожал оппонентам предметом, похожим на пистолет.