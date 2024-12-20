В Севастополе застройщик взял деньги и сорвал сроки — дело в прокуратуре

«Сообщалось, что более 20 семей, в том числе севастопольцы, среди которых есть участники специальной военной операции, заключили договоры о строительстве индивидуальных жилых домов с коммерческой организацией. Застройщик свои обязательства в установленные договорами сроки не исполнил», — говорится в Telegram-канале ведомства.