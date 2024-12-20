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В Севастополе застройщик взял деньги и сорвал сроки — дело в прокуратуре

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе проверяют информацию о частном застройщике, который взял деньги с нескольких десятков семей и не исполнил обязательства в установленные сроки. Об этом сообщает прокуратура города.

Источник: РИА "Новости"

Информация о нарушении прав граждан, вложивших деньги в строительство, ранее появилась в СМИ.

«Сообщалось, что более 20 семей, в том числе севастопольцы, среди которых есть участники специальной военной операции, заключили договоры о строительстве индивидуальных жилых домов с коммерческой организацией. Застройщик свои обязательства в установленные договорами сроки не исполнил», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Прокурор города Севастополя Андрей Шевцов взял на личный контроль ход и результаты проверки по данному факту.

Ранее Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку законности застройки побережья в Керчи местным ведомством.

Прокуратура