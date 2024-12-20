В Севастополе застройщик взял деньги и сорвал сроки — дело в прокуратуре

Информация о нарушении прав граждан, вложивших деньги в строительство, ранее появилась в СМИ.
«Сообщалось, что более 20 семей, в том числе севастопольцы, среди которых есть участники специальной военной операции, заключили договоры о строительстве индивидуальных жилых домов с коммерческой организацией. Застройщик свои обязательства в установленные договорами сроки не исполнил», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Прокурор города Севастополя Андрей Шевцов взял на личный контроль ход и результаты проверки по данному факту.
Ранее Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку законности застройки побережья в Керчи местным ведомством.