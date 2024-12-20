В Перми и Краснокамске полиция накрыла сеть подпольных игорных клубов

Сотрудники краевых УЭБ ГУ МВД и следственного управления СК РФ при силовой поддержке Росгвардии задержали 16 участников организованной группы. Их подозревают в организации работы сети подпольных игорных клубов в Пермском крае.
С ноября 2023 года по настоящее время неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием интернета вне игорной зоны в нежилых помещениях Перми и Краснокамска.
Следователи совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности провели 20 обысков, изъяли 65 компьютерных станций и 19 сотовых телефонов фигурантов, наличные деньги в сумме более 1 млн руб.
По версии оперативников, каждый из игровых клубов в среднем приносил организаторам около 50 тыс. руб. ежедневно.
«Клубы работали в закрытом режиме, воспользоваться их услугами могли только лица, зарегистрировавшиеся ранее и предъявившие паспорт. Клиентам присваивали персональный шестизначный номер. Заведения были тщательно законспирированы, на входах отсутствовали вывески и информационные таблички. Игровой процесс осуществлялся с использованием сети интернет. Посетителям бесплатно предлагались напитки», — сообщили подробности в ГУ МВД.
В операции по задержанию приняли участие свыше 50 сотрудников правоохранительных органов. Сформированные группы одномоментно провели обыски в квартирах и домах фигурантов, офисном помещении и игровых клубах. Оперативная работа велась в течение нескольких месяцев.
Подозреваемым в преступлении за незаконную организацию и проведение азартных игр грозит лишение свободы на срок до 6 лет.