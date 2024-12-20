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Два человек погибли на пожаре в Усольском районе из-за короткого замыкания

Пламя охватило 102 квадратных метра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе произошла страшная трагедия, на пожаре погибли два человека. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, ночью пламя охватило жилой дом в садоводстве «Новоясачное», после перекинулось на летнюю кухню и хозяйственную постройку.

— Спасатели нашли тела 67-летнего мужчины и 70-летней женщины. Огонь на 102 квадратах тушили 11 специалистов с помощью двух единиц техники, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пламя охватило 102 квадратных метра. ГУ МЧС по Иркутской области.

Известно, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В МЧС напомнили, что необходимо следить за состояние техники, в доме следует установить пожарный извещатель — он среагирует на дым и предотвратит трагедию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 64-летний житель Иркутска поверил мошенникам и продал свой внедорожник, все деньги перевел на «безопасный счет». В общей сложности мужчина потерял более трех миллионов.