Два человек погибли на пожаре в Усольском районе из-за короткого замыкания

В Усольском районе произошла страшная трагедия, на пожаре погибли два человека. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, ночью пламя охватило жилой дом в садоводстве «Новоясачное», после перекинулось на летнюю кухню и хозяйственную постройку.