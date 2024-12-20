Управлявшего затонувшим танкером «Волгонефть-212» пермяка отправили в СИЗО

Уроженец Перми Леонид Волегов, управлявший затонувшим танкером «Волгонефть-212», был помещен в СИЗО, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на СУ СКР по Республике Крым.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что следователи предъявили обвинение капитанам двух танкеров, затонувших в Чёрном море. Одним из обвиняемых оказался уроженец Перми, 34-летний Леонид Волегов. Сам танкер «Волгонефть-212», которым управлял мужчина, также принадлежал пермской компании «Кама Шиппинг».
После того как обвинение было выдвинуто, следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения для мужчин. Пермского капитана инстанция отправила в СИЗО. В изоляторе мужчина пробудет до 17 февраля 2025 года. Уточняется, что капитану второго из пострадавших суден была избрана мера в виде домашнего ареста на тот же срок.
Напомним, происшествие с танкерами случилось в Чёрном море 15 декабря. Грузовое судно «Волгонефть-212» село на мель в нескольких километрах от берега в Керченском проливе. Один из членов экипажа скончался. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что среди пострадавших были трое пермяков. Ранее во время пресс-конференции о происшествии высказался президент РФ Владимир Путин.