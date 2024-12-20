Управлявшего затонувшим танкером «Волгонефть-212» пермяка отправили в СИЗО

После того как обвинение было выдвинуто, следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения для мужчин. Пермского капитана инстанция отправила в СИЗО. В изоляторе мужчина пробудет до 17 февраля 2025 года. Уточняется, что капитану второго из пострадавших суден была избрана мера в виде домашнего ареста на тот же срок.