В Роспотребнадзоре опубликовали подробности отравления на базе отдыха под Омском

Управление Роспотребнадзора по Омской области опубликовало информацию о массовом отравлении на базе отдыха под Омском. У посетителей базы были выявлены признаки острой кишечной инфекции.
По данным Минздрава, в больницы обратились 23 человека, из них 17 человек находятся в стационарах Омска. Четверо из них — дети. Состояние пострадавших оценивается от удовлетворительного до средней степени тяжести. По факту происшествия в Роспотребнадзоре начато эпидемиологическое расследование.
Специалисты проверили ресторан ООО «Лада», который обслуживает туристов на территории базы, и обнаружили нарушения санитарных норм. В производственных и складских помещениях находилась неидентифицированная пищевая продукция весом 55 кг. Также были выявлены проблемы с условиями хранения продуктов, инвентарем без маркировки и отсутствие контроля за температурными условиями. Кроме того, санитарное состояние холодильного оборудования оставляло желать лучшего.
При обследовании персонала у пяти сотрудников обнаружили носительство Norovirus 2. После этого им выдали предписание о проведении санитарных мероприятий, сотрудников отстранили от работы, а опасную продукцию изъяли и уничтожили.
Работа ресторана приостановлена, и компания будет привлечена к административной ответственности.