В Роспотребнадзоре опубликовали подробности отравления на базе отдыха под Омском

Специалисты проверили ресторан ООО «Лада», который обслуживает туристов на территории базы, и обнаружили нарушения санитарных норм. В производственных и складских помещениях находилась неидентифицированная пищевая продукция весом 55 кг. Также были выявлены проблемы с условиями хранения продуктов, инвентарем без маркировки и отсутствие контроля за температурными условиями. Кроме того, санитарное состояние холодильного оборудования оставляло желать лучшего.