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Поезда на МЦД-3 задерживаются по техническим причинам

Поезда на Московских центральных диаметрах (МЦД-3) и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги задерживаются по техническим причинам. Об этом стало известно в пятницу, 20 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Как указано в Telegram-канале МТППК, максимальная продолжительность задержки составляет не более часа. Сотрудники принимают меры по сокращению времени задержки поездов.

На МЦД-1 произошел сбой движения поездов из-за технических причин 19 декабря, были внесены изменения в расписание поездов на D1. Для пересадки из метро на D1 в сторону Лобни пассажиров призвали пользоваться станцией Лианозово. Кроме того, москвичи и гости столицы могут воспользоваться пересадкой на Тимирязевской, Окружной и Савеловским вокзалом.

13 декабря поезда на втором маршруте МЦД-2 ходили с увеличенными интервалами. Специалисты решили проблему и предприняли все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов перед наступлением часа пик.

С 17 по 28 декабря ранним утром и поздним вечером изменится движение поездов на МЦД-3.