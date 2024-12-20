Поезда на МЦД-3 задерживаются по техническим причинам

Как указано в Telegram-канале МТППК, максимальная продолжительность задержки составляет не более часа. Сотрудники принимают меры по сокращению времени задержки поездов.
На МЦД-1 произошел сбой движения поездов из-за технических причин 19 декабря, были внесены изменения в расписание поездов на D1. Для пересадки из метро на D1 в сторону Лобни пассажиров призвали пользоваться станцией Лианозово. Кроме того, москвичи и гости столицы могут воспользоваться пересадкой на Тимирязевской, Окружной и Савеловским вокзалом.
13 декабря поезда на втором маршруте МЦД-2 ходили с увеличенными интервалами. Специалисты решили проблему и предприняли все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов перед наступлением часа пик.
С 17 по 28 декабря ранним утром и поздним вечером изменится движение поездов на МЦД-3.