В Красноярском крае будут судить отца, из-за которого во сне погиб сын

В Красноярском крае будут судить отца за причинение смерти сыну по неосторожности. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Как установило следствие, днем 1 ноября 2024 года родители 6-месячного ребенка распивали спиртное в доме в поселке Майдука Туруханского района. В обед отец и мать легли спать с сыном.
Во время сна отец придавил сына. Проснувшись, родители обнаружили, что ребенок мертв. Экспертиза установила, что смерть произошла из-за асфиксии.
Уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ в отношении 36-летнего мужчины рассмотрит суд.
Ранее сообщалось о том, что в Железногорске будут судить 15-летнего подростка, который убил опекуншу.