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В Красноярском крае будут судить отца, из-за которого во сне погиб сын

Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Источник: Следственный комитет РФ

В Красноярском крае будут судить отца за причинение смерти сыну по неосторожности. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Как установило следствие, днем 1 ноября 2024 года родители 6-месячного ребенка распивали спиртное в доме в поселке Майдука Туруханского района. В обед отец и мать легли спать с сыном.

Во время сна отец придавил сына. Проснувшись, родители обнаружили, что ребенок мертв. Экспертиза установила, что смерть произошла из-за асфиксии.

Уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ в отношении 36-летнего мужчины рассмотрит суд.

Ранее сообщалось о том, что в Железногорске будут судить 15-летнего подростка, который убил опекуншу.