В Новосибирской области простились с детьми, погибшими на пожаре

В Новосибирской области простились с братом и сестрой, погибшими на пожаре в частном доме. Трагедия произошла днем 18 декабря в Карасуке. Дети были дома одни, когда вспыхнул огонь. Как сообщили в администрации района, их мать вышла в магазин за продуктами.