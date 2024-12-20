В Новосибирской области простились с детьми, погибшими на пожаре

В Новосибирской области простились с братом и сестрой, погибшими на пожаре в частном доме. Трагедия произошла днем 18 декабря в Карасуке. Дети были дома одни, когда вспыхнул огонь. Как сообщили в администрации района, их мать вышла в магазин за продуктами.
— Хоронить решили их в нашей деревне, — рассказали КП-Новосибирск родные детей.
Малышей пытались откачать, но не успели. Из горящего дома их вынес сосед.
По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».