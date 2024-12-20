За срубленную в лесу елку жителю Самарской области грозит уголовная статья

Просто так взять и срубить в лесу понравившуюся ёлку нельзя. Ёлки, продающиеся на официальных ёлочных базарах, специально выращиваются на ёлочных плантациях или заготавливаются на заросших сельхоз землях. А самостоятельная рубка ёлки в лесу незаконна и влечет за собой очень неприятные последствия.