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За срубленную в лесу елку жителю Самарской области грозит уголовная статья

Ущерб от незаконной рубки сосны превысил семь тысяч рублей.

Большеглушицкие лесники во время патрулирования задержали 22-летнего жителя Самарской области, срубившего «новогоднюю» елку.

Ущерб от незаконной рубки сосны превысил 7 000 рублей, сообщает Телеграмм-канал Минприроды Самарской области.

Просто так взять и срубить в лесу понравившуюся ёлку нельзя. Ёлки, продающиеся на официальных ёлочных базарах, специально выращиваются на ёлочных плантациях или заготавливаются на заросших сельхоз землях. А самостоятельная рубка ёлки в лесу незаконна и влечет за собой очень неприятные последствия.

Мужчине за незаконную рубку ёлки грозит уголовная статья и наказание, в лучшем случае полумиллионный штраф, а в худшем — до двух лет колонии.