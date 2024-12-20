За срубленную в лесу елку жителю Самарской области грозит уголовная статья

Большеглушицкие лесники во время патрулирования задержали 22-летнего жителя Самарской области, срубившего «новогоднюю» елку.
Ущерб от незаконной рубки сосны превысил 7 000 рублей, сообщает Телеграмм-канал Минприроды Самарской области.
Просто так взять и срубить в лесу понравившуюся ёлку нельзя. Ёлки, продающиеся на официальных ёлочных базарах, специально выращиваются на ёлочных плантациях или заготавливаются на заросших сельхоз землях. А самостоятельная рубка ёлки в лесу незаконна и влечет за собой очень неприятные последствия.
Мужчине за незаконную рубку ёлки грозит уголовная статья и наказание, в лучшем случае полумиллионный штраф, а в худшем — до двух лет колонии.