Водитель легковушки погиб после ДТП с грузовиком на трассе под Пермью

Водитель легкового автомобиля скончался после ДТП с грузовиком на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария с двумя автомобилями случилась утром 20 декабря в Краснокамском округе. В пермских телеграм-каналах было опубликовано видео с трассы под Пермью, в котором очевидцы показали последствия смертельной аварии. На видео было заметно разбитый легковой автомобиль, в нескольких метрах от которого стоял вылетевший на обочину грузовик. Очевидцы рассказывали, что во время ДТП погиб человек.
Эту информацию подтвердили в управлении ГАИ Пермского края. Правоохранители также рассказали подробности смертельной аварии на трассе. ДТП с грузовым авто случилось около 7:35 часов.
«Со стороны г. Нытвы двигался автомобиль “Ниссан” под управлением мужчины 1985 года рождения. По предварительной информации, на 1058 км водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем», — рассказали в краевой Госавтоинспекции.
Погибшим участником аварии оказался водитель «Ниссана». Сейчас правоохранители проводят проверку и уточняют обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом смертельном ДТП, случившемся на севере Пермского края. Сотрудники налоговой службы возвращались в Кудымкар после рабочего семинара, который прошёл в посёлке Гайны. В один момент автомобиль с работниками ФНС занесло, из-за чего он врезался в другую легковушку на встречной полосе. Одна из сотрудниц ведомства погибла.