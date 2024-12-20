Водитель легковушки погиб после ДТП с грузовиком на трассе под Пермью

Авария с двумя автомобилями случилась утром 20 декабря в Краснокамском округе. В пермских телеграм-каналах было опубликовано видео с трассы под Пермью, в котором очевидцы показали последствия смертельной аварии. На видео было заметно разбитый легковой автомобиль, в нескольких метрах от которого стоял вылетевший на обочину грузовик. Очевидцы рассказывали, что во время ДТП погиб человек.