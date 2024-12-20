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Гости вынесли из квартиры могилевчанки после застолья почти Br2,2 тыс

20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Гости вынесли из квартиры могилевчанки после застолья почти Br2,2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

В милицию обратилась 44-летняя жительница областного центра, у которой украли крупную сумму денег. Сыщики выяснили, что к произошедшему причастны гости заявительницы — 38-летний неработающий мужчина и его 45-летний приятель.

Компания вместе распивала спиртные напитки. Один из приятелей дождался, пока все выйдут из комнаты, и забрал из сумки могилевчанки Br2 тыс. Позже второй мужчина взял себе сумму поменьше. Деньги они потратили на личные нужды.

В отношении фигурантов следователями возбуждены уголовные дела.

Правоохранители просят людей не быть доверчивыми и тщательнее выбирать круг общения. Рекомендуется не оставлять в открытом доступе деньги, ювелирные изделия и иные дорогостоящие вещи. «Всегда следует помнить, что сохранность личного имущества зависит от самого человека», — подчеркнули в УВД.