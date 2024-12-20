Хабаровские силовики задержали группу наркодилеров, изготовивших более 20 килограммов запрещенных веществ

Мужчина незаконно культивировал растения, содержащие наркотические средства, изготавливал из них наркотики и планировал сбывать их в интернете. Действовал наркодилер не один. Всего соучастники изготовили не менее 22 килограммов запрещенных веществ.
Однако группировка была задержана силовиками. Наркотики были изъяты из незаконного оборота.
Подсудимый признал свою вину и способствовал раскрытию и расследованию преступлений в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве.
Суд приговорил виновного к 10 годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении соучастника преступления находится на рассмотрении суда.