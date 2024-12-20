В Минске риэлтор убедил пенсионерку не продавать квартиру по совету мошенников

После этого звонивший смог убедить пожилую минчанку в том, что мошенники выставили на продажу ее квартиру. Для того, чтобы исправить ситуацию, аферист советовал самостоятельно найти риэлтора, а затем продать квартиру. Вырученные средства следовало перевести на безопасный счет.