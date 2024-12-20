В Минске риэлтор убедил пенсионерку не продавать квартиру по совету мошенников. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Бдительный риэлтор не позволил пенсионерке продать свою квартиру по указке мошенников», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на домашний телефон жительницы Партизанского района позвонили неизвестные, представившись сотрудниками «Энергосбыта». Звонившие попросили женщину предоставить личные данные, которые нужны для замены счетчиков. Пенсионерка продиктовала свой номер телефона, адрес места жительства, а также серию и номер паспорта.
Параллельно с этим минчанке в мессенджере поступил звонок якобы от правоохранителя. Он сказала, что пенсионерка разговаривает по домашнему телефону с мошенниками и начал требовать прервать с ними разговор.
После этого звонивший смог убедить пожилую минчанку в том, что мошенники выставили на продажу ее квартиру. Для того, чтобы исправить ситуацию, аферист советовал самостоятельно найти риэлтора, а затем продать квартиру. Вырученные средства следовало перевести на безопасный счет.
Пенсионерка, следуя советам мошенникам, связалась с агентом и договорилась про встречу. Риэлтор, пообщавшись с женщиной, допустил, что она могла принять решение о продаже квартиры по причине давления со стороны аферистов. Специалист порекомендовал пожилой минчанке все рассказать близким людям.
«После разговора с родными женщина поняла, что чуть не стала жертвой обмана и обратилась в милицию», — отметили в милиции.
По указанному факту было заведено уголовное дело.
Тем временем в Минске пенсионер отдал мошенникам $12 тысяч и забрал у двух других пенсионеров еще 22 тысячи рублей.
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