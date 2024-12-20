В Омской области хозяин агрессивной собаки заплатит пострадавшему ребёнку

Ранее мы сообщали, что в Омске ещё одна бездомная собака напала на человека. На этот раз жертвой агрессии животного стала 14-летняя девушка. Ей понадобилась медицинская помощь. Информация о нападении появилась в соцсетях. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.