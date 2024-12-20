В Омской области хозяин агрессивной собаки заплатит пострадавшему ребёнку

Прокуратура Омской области обратилась в суд с целью защиты прав ребёнка, которого покусала собака.
Сообщается, что в Таврическом районе Омской области домашняя собака покусала 10-летнюю девочку. Выяснилось, что собака находилась без привязи. Прокуратура обратилась в суд, так как девочке причинен вред здоровью, она испытала физическую боль и психологический стресс. Суд постановил взыскать с владельца собаки 50 тыс. рублей.
Ранее мы сообщали, что в Омске ещё одна бездомная собака напала на человека. На этот раз жертвой агрессии животного стала 14-летняя девушка. Ей понадобилась медицинская помощь. Информация о нападении появилась в соцсетях. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.