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Прокуратура сообщила о массовом отравлении детей в больнице Екатеринбурга

В Екатеринбурге 11 пациентов кардиологического отделения в ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11» отравились едой. Об этом сообщила прокуратура региона.

Источник: Freepik

По предварительной информации, накануне после вечернего приема пищи у 11 детей в возрасте от 10 до 15 лет выявили признаки отравления — рвоту и диарею.

Все пациенты в удовлетворительном состоянии. Медучреждение проводит дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Также проверкой инцидента занялась прокуратура Верх-Исетского района города.

До этого по факту массового отравления людей в одном из пригородных домов отдыха в Омской области проводится доследственная проверка. По версии следствия, несколько отдыхающих, включая двух детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Они отказались от госпитализации.

Сейчас в больнице находятся четверо взрослых. По данным СК, их состояние удовлетворительное.