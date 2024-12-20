Прокуратура сообщила о массовом отравлении детей в больнице Екатеринбурга

До этого по факту массового отравления людей в одном из пригородных домов отдыха в Омской области проводится доследственная проверка. По версии следствия, несколько отдыхающих, включая двух детей, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Они отказались от госпитализации.