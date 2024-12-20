Обвиняемого в убийстве пермского следователя Серёдкина не отпустили на СВО

Обвиняемый в убийстве руководителя следственного отдела СКР по Свердловскому району Перми Евгения Серёдкина не будет отправлен на СВО, сообщает РБК Пермь.
Утром 20 декабря издание сообщило об этом со ссылкой на источник в следственных органах. По данным РБК Пермь, отправку пенсионера Росгвардии Алексея Головина в зону специальной военной операции отменили. Уголовное дело в отношении мужчины, возбуждённое после убийства следователя Серёдкина, будет далее рассматриваться в суде.
О большой вероятности того, что обвиняемый в убийстве сможет отправиться на СВО, стало известно накануне, 19 декабря.
«Ъ-Прикамье» сообщал, что Пермский краевой суд приостановил рассмотрение дела из-за невозможности обвиняемого присутствовать на заседаниях. Причиной этого назвали контракт с Минобороны РФ, который заключил Головин. О такой возможности сообщалось ещё в начале сентября, на следующий день после ареста экс-сотрудника Росгвардии.
Как уточняет РБК Пермь, сейчас суду будет необходимо вновь избрать меру пресечения для мужчины и продолжить процесс.
Напомним, убийство пермского следователя Серёдкина произошло на глазах у его детей в сентябре 2024 года. В ночь на 10 сентября мужчина был зарублен топором. Когда правоохранители прибыли на место, они задержали нового супруга бывшей жены Серёдкина — Алексея Головина. Рассмотрение собранных материалов уголовного дела об убийстве началось в декабре 2024 года. Тогда же на заседаниях стали известны новые подробности преступления и событий, которые предшествовали ему.