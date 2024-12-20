Обвиняемого в убийстве пермского следователя Серёдкина не отпустили на СВО

Напомним, убийство пермского следователя Серёдкина произошло на глазах у его детей в сентябре 2024 года. В ночь на 10 сентября мужчина был зарублен топором. Когда правоохранители прибыли на место, они задержали нового супруга бывшей жены Серёдкина — Алексея Головина. Рассмотрение собранных материалов уголовного дела об убийстве началось в декабре 2024 года. Тогда же на заседаниях стали известны новые подробности преступления и событий, которые предшествовали ему.